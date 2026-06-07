石井杏奈、手作りネックレス＆シュシュ身につけたショット披露「店で売ってるクオリティ」「手先器用で羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】女優の石井杏奈が6月6日、自身のInstagramを更新。手作りのアクセサリーを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「センス抜群」“売り物級”手作りアクセサリー2個
石井は、屋外やミラー越しに撮影されたショットを複数枚投稿。「ネックレスとシュシュ作ってみた」とつづり、白と淡いグリーンの毛糸で編まれた大きめのシュシュをお団子ヘアに合わせた後ろ姿のショットや、首元に色鮮やかなビーズのネックレスを合わせた私服姿などを披露している。
また「お団子との相性良き」と自身で作った作品に満足している様子もコメントしている。
この投稿にファンからは「センス抜群」「手先器用で羨ましい」「凄く可愛い」「店で売ってるクオリティ」「めちゃくちゃ似合う」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人女優「センス抜群」“売り物級”手作りアクセサリー2個
◆石井杏奈、手作りアクセサリー公開
石井は、屋外やミラー越しに撮影されたショットを複数枚投稿。「ネックレスとシュシュ作ってみた」とつづり、白と淡いグリーンの毛糸で編まれた大きめのシュシュをお団子ヘアに合わせた後ろ姿のショットや、首元に色鮮やかなビーズのネックレスを合わせた私服姿などを披露している。
また「お団子との相性良き」と自身で作った作品に満足している様子もコメントしている。
◆石井杏奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「センス抜群」「手先器用で羨ましい」「凄く可愛い」「店で売ってるクオリティ」「めちゃくちゃ似合う」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】