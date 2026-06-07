大阪・読売テレビのバラエティー番組「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が７日、放送され、各界の有識者が個人的ランキングを発表し、そのトップ２をパネリストが予想する「１位と２位を当てまＳＨＯＷ」第１７弾に、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が、出題者として出演。「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」を発表した。

実弟の宏高環境大臣はランキング圏外。そのことを番組スタッフに「ポスト高市に（宏高氏が）いらっしゃらなかった」と問われた伸晃氏は、グッと眉間にしわを寄せるとカメラ目線で「勉強！ もっと勉強！ 経験、キャリアはプラスなんだよ」と大声を張りつつ、大きな手ぶりを示した。そして最後に低い声で「頑張れよ！」とエール。再びスタッフが「まだまだって感じですか？」と問うと、ニッコニコの笑顔でうなずいていた。

これにはスタジオの番組ＭＣ・黒木千晶アナウンサーが「いいお兄ちゃん！」とニヤニヤ。さらに「テンション高い！」と驚きの声を上げていた。

伸晃氏は元東京都知事の作家・石原慎太郎さんの長男。次男は俳優・良純で、三男が宏高氏。四男は画家の延啓氏。

「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」は、ピックアップされた茂木敏充外相、石破茂前首相、岸田文雄元首相、片山さつき財相、林芳正総務大臣、高市早苗首相、石原宏高環境大臣、武田良太元総務大臣、小林鷹之政調会長、小泉進次郎防衛大臣の１０人から伸晃氏が選出し、パネリストは１０人の中からトップ２を答える。結果は以下の通り。

５位：武田良太氏

４位：林芳正氏

３位：茂木敏充氏

２位：岸田文雄氏

１位：高市早苗氏