全国の天気です。東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありました。

【写真を見る】8日は全国的に天気が崩れるか 週間予報は…

大雨の恐れ 低気圧が台風6号と同じルートを通るか

きょうは九州から関東にかけて、太平洋側で大雨となるおそれがあります。先日の台風6号と同じような場所で、雨の量が多くなりますので、土砂災害や浸水、河川の氾濫などに警戒が必要です。気象庁や自治体から発表される情報にご注意ください。

雨風予想です。きょうは低気圧が太平洋側の沿岸を東に移動し、前回の台風6号と同じようなルートを通る予想です。九州や四国、近畿、東海など、前回と同じような場所で大雨となるおそれがあります。雨雲が同じ場所にとどまると、線状降水帯が発生するおそれもあり、雨の降り方に警戒が必要です。危険を感じたら、早めの避難をお願いします。

ヒンヤリとした空気 寒がりは1枚羽織るものあると安心

予想最高気温です。きょうは全国的に平年並みかやや低く、太平洋側を中心に少し空気がヒンヤリと感じられるでしょう。寒がりの方は1枚羽織るものがあると良さそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：19℃ 釧路：12℃

青森 ：22℃ 盛岡：22℃

仙台 ：19℃ 新潟：25℃

長野 ：26℃ 金沢：27℃

名古屋：23℃ 東京：22℃

大阪 ：23℃ 岡山：22℃

広島 ：24℃ 松江：26℃

高知 ：23℃ 福岡：26℃

鹿児島：31℃ 那覇：30℃

この先、東日本と西日本はこの時季らしい気温が続く

週間予報です。あすは全国的に天気が崩れる予想です。

沖縄と奄美はあすからあさってにかけて非常に激しい雷雨が続き、梅雨末期の大雨となるおそれがあります。線状降水帯が発生する危険もありますので、今後の情報にご注意ください。



この先の気温は北日本は平年より低く、空気がヒンヤリと感じられますが、東日本と西日本はこの時季らしい気温が続きそうです。