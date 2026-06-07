タレント若槻千夏（41）、指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原が若槻のエピソードトークに「またウソついて」とつっこんだ。

指原は「人から言われたことをすごい意識しちゃうタイプなんですよ」と語り、「若槻さんと前に渋谷を歩いてたときに『ねぇねぇ、ここ日本で一番くさい場所だよ』って言われた道があったんですよ。その道を通るたびに“臭わないようにしよう”って思うのに、若槻さんにそう言われたから1回呼吸しちゃうんですよ毎回。“ここ若槻さんがくさいって言ってた道だ”って」と語り、笑わせた。

若槻は「もうさ、その先輩とつるむのやめな？ひどいねソイツ」と他人事のように語りかけた。

若槻は「あの道ね。猫みたいなデカさのネズミ追っかけたことある」と告白し

指原は「またウソついて」とつっこんだ。

若槻は「本当。猫かと思ったらでっかいネズミでした」と笑った。

指原は「逆になんで猫だと思ったら追いかける？」と聞くと、若槻は「なんか、『ひゃ〜！』とか言って、渋谷で猫珍しいと思ったらネズミでした」と語り笑わせた。

指原は「なんでウソにウソ重ねるんですか」と全く信じていない様子だった。