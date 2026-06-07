「なんてかわいいんだ！」「早く全貌が知りたい」KEY TO LIT井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光のオフショットを披露！「デカ盛りかな？」「練習の成果が発揮できそう」の声

【写真】KEY TO LIT・井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光のオフショット

キテレツキテル!?【テレ東公式】Xでは、5人組アイドルグループKEY TO LITのメンバーのオフショットを投稿した。

■KEY TO LIT『キテレツキテル!?』オフショット

番組公式Xでは、KEY TO LITのメンバーの中から井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光の3人によるロケ中の3ショットが投稿された。

井上は白シャツに黒のラインが目を引くチルデンニット風のトップスとモノトーンコーデで登場。真ん中の中村はインナーのボルドーの柄シャツの上に淡いピンクとブルーのオンブレチェックシャツを重ねたスタイル。

金髪の佐々木は白地に大胆な柄を配したエスニック風の半袖シャツ姿と、三者三様のシャツコーデでリンクさせた衣装で登場。料理が並ぶテーブルを前に、ソフトドリンクで乾杯する3人を捉えた。

テキストではハッシュタグ「キテレツキテル!?」を添えて「オフショットをお届け」と紹介。

さらに「ロケ日は30℃を超える暑さ」「集まった3人は朝からガッツリ食事をすることに」とロケの内容に触れ、最後に「6月13日(土)深夜1:25～放送！お楽しみに」と結んだ。

■写真：井上瑞稀、中村嶺亜、佐々木大光が乾杯！ロケのオフショット

この投稿には「かわいいかわいい」「なんてかわいいんだ！」「デカ盛り企画？」「YouTubeでやってきた大食いが活かされそう」「朝からガッツリいけるのは大光くんかな？」「瑞稀くん練習の成果出せそう」など3ショットに様々なコメントが寄せられた。

また、公式Xの前回の投稿では、メンバー全員集合のショットを公開していたことから、「2組に分かれたのかな？」「早く全貌が知りたい」「ということは、がりたいの写真もある？」と予測するファンの声も多数寄せられていた。