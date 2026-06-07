◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

レギュラーシーズン（RS）1位の神戸と同3位の東京ベイによる頂上決戦は、神戸が22―13で勝ち、リーグ創設5季目で初優勝を果たした。神戸のタイトル獲得は18年シーズンの旧トップリーグ制覇以来。

大型FWや接点で強みを持つ両者の戦いは、序盤は東京ベイがボール保持率やエリアでやや優勢に。前半25分には相手PR為房にトライを奪われ、一時は10点のリードを許した。それでも神戸はその後の少ないチャンスをものにし、同29分にラインアウトを起点にFB上ノ坊のショートパントをゴール前で再獲得したWTBブルアが反撃のトライ。同40分にはSO李のPGも決まり、同点に追い付いて試合を折り返した。

前半最後の勢い維持して後半に入った神戸は、接点の勝負で優勢に立ち、次々に獲得したペナルティーで李がショットを決め4分、12分と3点ずつ加点。6点のリードを持って終盤に突入すると、残り10分から2度も自陣5メートルラインエリアに攻め込まれながら、驚異のディフェンス力でトライを許さず。ロスタイム直前にもPGで3点を加え、勝負を決めた。

今季の神戸は日本代表のオーブブラックス経験者のCTBレイナートブラウン、FL/No・8サベアと海外の大物に加え、レギュラーに定着した天理大出身のFB上ノ坊らが加入し戦力が充実。10番に定着した日本代表SOの李を中心としたアタック志向のラグビーで、RSは16勝2敗の1位え突破。今季限りで退任し、ニュージーランド代表ヘッドコーチに就任するデイブ・レニー氏の下で、悲願のタイトルを手にした。