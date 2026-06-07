◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が22―13で同3位の東京ベイを下し、リーグワン初優勝を果たした。トップリーグ時代も含めれば、18―19年度シーズン以来となる7季ぶりの日本一に輝いた。

前半は一時的に3―13とされながら、WTBイノケ・ブルアのトライなどで同点として折り返す。後半3分と同12分に日本代表SO李承信がPGを決めて19―13。その後は東京ベイに攻め込まれながらも、自陣で粘って耐え、最後は同40分に李がPGを決めた。李は5PGとコンバージョンキック1本を決めて17得点を挙げた。

かつて日本選手権7連覇も成し遂げた西の名門だが、リーグワン初年度は7位。続く22―23年度シーズンは9位に沈んだ。その状況下で、23―24年度シーズンから指揮を執ったのがデイブ・レニー・ヘッドコーチ（HC）だった。

妥協を許さない指揮官の下、まずはフィットネスの改善に着手。戦い方でも細やかな役割やシステムが落とし込まれてきた。オフロードやショートパスのエリアをたたき込まれ、アンストラクチャーのドリル練習も日々、徹底した。「繰り返しやり続けて、レンズ（レニーHCの愛称）体制で積み上げてきた」と日本代表SO李承信。3シーズンの集大成でもあった。

一方で戦力も確実に整備された。PR山下裕史らベテランが健在で、李やPR高尾時流、FLティエナン・コストリー、No・8ワイサケ・ララトゥブアら中堅が成長。今季から元ニュージーランド代表FLアーディ・サベアが復帰し、ニュージーランド代表CTBアントン・レイナートブラウンも加わった。ここにWTB植田和磨やSH上村樹輝、CTBタリ・イオアサ、そしてFB上ノ坊駿介が台頭。どこからでもトライを奪えるメンバーがそろった。

クラブOBで「ミスターラグビー」と称された平尾誠二さんが亡くなってから、今年でちょうど10年。弘津英司チームディレクターは「グラウンドを広く使ってボールと人が動き、どんどんチャレンジしていく。その神戸の文化とスタイルは受け継がれているんじゃないかな」と言う。雌伏の時を経て、神戸が新たな歴史を刻んだ。