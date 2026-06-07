中島美嘉、ソウル公演が中止に 韓国で人気も…理由説明・本人コメント寄せる 「事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を」
歌手・中島美嘉（43）の公式サイトが7日に更新され、13日に予定していたアジアツアー韓国ソウル公演の中止が発表された。
【動画】中島美嘉が韓国番組で歌唱…大歓声が沸く様子（公式動画）
公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と伝えた。
理由について「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と説明。「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」とつづった。
また、中島本人のコメントとして「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」と掲載。
「事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります」とし、チケット払い戻しなどについて案内した。
中島は楽曲「雪の華」が韓国でカバーされ、大ヒットドラマ『ごめん、愛してる』で使用されるなど、現地では特別な存在で、人気がある。
【動画】中島美嘉が韓国番組で歌唱…大歓声が沸く様子（公式動画）
公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と伝えた。
理由について「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と説明。「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」とつづった。
「事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります」とし、チケット払い戻しなどについて案内した。
中島は楽曲「雪の華」が韓国でカバーされ、大ヒットドラマ『ごめん、愛してる』で使用されるなど、現地では特別な存在で、人気がある。