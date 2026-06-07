推し色は【イエロー】。イエローのハッピーな熱量を味方に、大切な現場で輝いて

大好きな推しに会える特別な日。会場を鮮やかに彩るイエローは、纏うだけで周囲を明るく照らし、あなたの気持ちもポジティブに引き上げてくれる色。大人に似合う洗練されたイエローアイテムをピックアップ。

【ロンハーマン】が別注した【ステート オブ エスケープ】大容量バッグ

「エスケープ」\67,100【ステート オブ エスケープ】

トレンドに左右されない【ステート オブ エスケープ】のシグネチャーアイテム「エスケープ」。キャッチーなストライプ柄を【ロンハーマン】が別注。スタイリングや荷物の量に合わせて、サイドのスナップボタンでバッグのフォルムをアレンジ可能。ハンドルは耐久性と操作性に優れたセーリング用のロープを使用。付属の取り外しが可能な同素材ミニポーチには、何を入れますか？

【ジャーナル スタンダード レリューム】コットンジャガードが華やかなスキッパーワンピ

「コットンジャガードワンピース」\14,300

たっぷりのギャザーがふわっとしたリラックス感のあるシルエットを描き、スキッパーネックで女性らしい抜け感が演出できるワンピース。1枚で着るのはもちろんパンツと合わせたスタイリングも◎。柔らかくさらっとした肌触りで通気性・吸水性に優れたインド綿を使用し、ジメジメする暑い夏にもぴったり。自宅でのイージーケアが可能なのも嬉しい。

【ザ シンゾーン】シアー裏毛素材を使用した新感覚の生地のTシャツ

「SHEER HALF SLEEVE SWEATSHIRT」\15,950

スウェットやパーカーに使われる裏毛に透け感をプラスした、新感覚の生地のTシャツ。シャリっとした軽やかな肌触りで、暑い季節も快適にすごせます。

【パブリック トウキョウ】微起毛素材で差がつく新型オープンカラーシャツ

「フィブリルシアーキュプラシャツ」\19,800

ピーチスキン調に加工されたなめらかで奥行きある表情と、キュプラ混ならではの柔らかなドレープ感が上品。接触冷感と軽やかなシアー感も備えています。やや緩めのVゾーンが爽やかな抜け感を演出しながらも、リラックスしたサイジングながら自然な落ち感があり、肩からストンと落ちる美しいシルエットを描きます。

【ジャーナル スタンダード レリューム】イエローのハッピーなムードをリネンパンツに宿して

「麻スリットイージーパンツ」\9,350

【ジャーナル スタンダード レリューム】のベストセラー、麻スリットイージーパンツから新色のイエローが仲間入り。清涼感のある麻100％の生地を使用し、ボディラインを拾いにくく、ほどよくゆとりのあるサイジングに。ウエストはコード付きで調節可能。マシンウォッシャブルでイージーケアなのも嬉しい。

鮮やかなイエローを味方につければ、推し活の時間はもっとドラマティックに、もっと楽しくなるはず。

※価格はすべて税込みです