◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。

同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）と、追い切りレベルの破格の時計をマークするなど異例調整でレースを迎えていた。昨年１２着から見事に１着となった。勝ちタイムは１分３２秒１。

武豊騎手は当初、アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）に騎乗する予定だったが、同馬は右前脚の爪を傷めたため、出走を回避。３日に新たなコンビを組むことが発表された。これまで９０年オグリキャップ、９５年ハートレイク、０９年ウオッカで３勝を挙げていたレジェンドは、最多タイ記録の４勝目（ほかに川田将雅騎手）。５７歳２か月２４日でのＧ１勝利は、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｖとなった。

ノーザンファーム・中島文彦ＧＭ「すごかったですね。好位置につけてペースも読んで、さすが豊ジョッキー。素晴らしいですね。国枝先生（の厩舎）から転厩して、この結果を挙げられたのは、それまで育てていただいた国枝先生のお力もありますし、それを受けてやっていただいた田中博先生のおかげで勝つことができてうれしいです。去年もここにチャレンジして、去年は大きく負けてしまいましたが、その後にダートに挑戦したり、いろんなことを試しながらも、ここで一番いい東京のマイルのレースを勝てたので、非常にうれしいです。この１年間、かなり苦労しましたので、うれしい限りです」