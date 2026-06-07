◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）決勝は、レギュラーシーズン１位の神戸が、同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。トップリーグ時代を通じて７季ぶりの頂点に立った。

先制は東京ベイ。前半１６分、敵陣２２メートル（Ｍ）内中央からＳＯフォーリーがＰＧを決めて３―０。神戸も同１９分、ＳＯ李承信が約１５ＭのＰＧを沈めて３―３。２２分には、東京ベイがＳＯフォーリーの約４０ＭのＰＧで６―３とする。

前半２５分、東京ベイはＦＢスティーブンソンが「５０：２２」でチャンスメイク。ラインアウトから７次攻撃を実らせ、プロップ為房慶次朗がトライ、キックも決まり１３―３。追う神戸は２９分、敵陣右サイドのラインアウトから攻め、左サイドを崩してＷＴＢブルアがトライ。キックも決め、後半４０分にはＳＯ李が右中間約３０ＭのＰＧを決め、１３―１３として前半を折り返す。

後半は３分、神戸のＳＯ李が右中間約４５Ｍを決めて１６―１３。１２分にも、李のＰＧで３点を加点する。後半２８分、神戸が敵トライエリア前で１２次攻撃を仕掛けるが、東京ベイは堅守で阻む。神戸も同３５分、東京ベイの１７次攻撃をしのいで６点差を守る。後半４０分、神戸がＰＧで３点を加えて２２―１３。ロースコアとなった後半は、神戸が東京ベイを無得点に抑えて勝利。死闘を制し、７季ぶりの日本一に輝いた。