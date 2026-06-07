歌舞伎俳優・中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹と、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のキャラクターの“共演”ショットが反響を呼んでいる。

中村陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが７日までに更新され「可愛すぎるグローグーちゃんが歌舞伎座に遊びに来てくれました！」と記し、現在上演中の「子連れ狼」の扮装（ふんそう）で、グローグーを抱いた夏幹と獅童のショットを投稿。

続けての更新では、「可愛い兄弟ができました」と、グローグーと陽喜、夏幹の“兄弟”スリーショットもアップ。「明日、６月７日（日）１３：５５〜１５：２０ テレビ朝日にてプラチナファミリー特別版 歌舞伎俳優 中村獅童 異端の挑戦 が放送されます！ ２月の博多座から６月歌舞伎座初日まで、スタッフさんが密着してくださいました 今回は、小川家特集ということで、小川家の皆さんにもたっぷりとご出演していただいています 演出にもこだわった『子連れ狼』の舞台づくりや、舞台稽古、見どころがいっぱいあります」と、密着番組の放送予定を伝えた。

これらの投稿には、「可愛すぎ」「えー 抱っこしてる」「ふたりとも可愛いです」「テレビ楽しみです」「笑顔が可愛すぎ」「なっちゃん、お兄ちゃんになりましたね」「兄弟可愛すぎる テレビ見ますね」などのコメントが寄せられた。