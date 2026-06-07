◇NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ー26 プレーオフトーナメント決勝 神戸22-13東京ベイ(7日、国立競技場)

ラグビーリーグワンのプレーオフファイナルが行われ、レギュラーシーズン1位のコベルコ神戸スティーラーズが同3位のクボタスピアーズ船橋・東京ベイを破り初優勝を飾りました。

試合序盤はペナルティーゴールで得点を奪い合い、3-6と東京ベイがリードします。さらに25分、東京ベイはラインアウトからトライラインまで迫るとプロップ・為房慶次朗選手が押し込み最初のトライを奪いました。

一方神戸は29分、敵陣でフルバック・上ノ坊駿介選手のグラバーキックからウイングのアントン・レイナートブラウンがトライ。さらに終了間際に李承信選手がペナルティーゴールを決め13-13の同点で前半終了となりました。

神戸は後半、李承信選手がペナルティーゴールを2本決め19-13とリードを広げると、その後両チームトライまであと一歩に迫る場面がありますが、お互いに固い守備を見せ得点を許しません。

残り約11分には神戸のスクラムハーフ・上村樹輝選手が相手のミスを突き、トライを奪ったかに見えましたがTMO（テレビジョンマッチオフィシャル）の結果、直前に味方のノックフォワードがあったとしてノートライとなります。

神戸6点リードのまま終盤まで進むと残り1分、スクラムから東京ベイが痛恨のペナルティー。このペナルティーゴールを李承信選手が決め神戸がリーグワン初優勝。全身のトップリーグから7季ぶりの日本一に輝きました。