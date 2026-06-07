◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。一時は１打差３位に後退したが、すぐに再逆転。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。

２打差の３位は木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、政田夢乃（なないろ生命）、倉林紅（こう、サーフビバレッジ）の３人。

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姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝。大きな話題となることに吉田鈴は冷静に受け止めていた。

「姉と比べられることは仕方ありません。でも、それは他人の評価。私自身は姉のコピーはしたくなかった。自分のブランドを確立したい」

凜とした表情で言い切った。

姉は、２０００年４月１７日生まれで現在、２６歳。２００４年２月２１日生まれで現在２２歳の吉田鈴は３学年年下。「姉は日本女子アマで優勝し、プロテストにも一発で合格してエリートコースでした。『姉はこうだったね』とか言われることは、内心、良くは思っていませんでした。例えば『同じ体ではないのに、何で同じスイングをしなければいけないの？』と思っていました」

エリートコースの姉に対し、妹はアマチュア時代に大きなタイトルを取ることはできず、プロテストも合格するまで４回を要した。「プロになるまでに時間がかかりましたが、今、その時間は良い時間だったと感じます。自分で答えを出すことが好きでした」と冷静に話す。

現在、優利は米女子ツアーで戦い、今週も全米女子オープンに出場中（第３日終了時点で５３位）。日本ツアーで吉田姉妹が同じ試合に出場した時も行動を共にすることは少ないが、決して、姉妹の仲が悪いわけではない。

「姉に反発心みたいものはありません。今朝も姉からメッセージがありました。『がんばれ』という一言とスタンプでした。いつも通りです」と笑顔で楽しそうに話した。

戦いを終えた後、吉田鈴のサインを求めて、約２００人が約１００メートルの長蛇の列をつくった。ひとりひとりに丁寧に対応し、人気のトッププロとしての存在感を改めて示した。

自身の言葉通り「吉田鈴」のブランドは確立している。（竹内 達朗）