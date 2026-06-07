辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを支える三男・幸空（こあ）くんの仲良し2ショット公開「優しいお兄ちゃん」「巨大なクッションにびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの辻希美が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「可愛い兄妹」0歳次女＆7歳三男の仲良し自宅ショット
辻は「昨夜はなかなかハードな寝かしつけからの寝起きでした」とつづり、夢空ちゃんと幸空くんの2ショットを投稿。幸空くんが夢空ちゃんに向けて両手を伸ばし、身体をそっと支えてあげている様子を公開した。
続く投稿では「まったり…」とコメントし、夢空ちゃんと幸空くんが巨大なクッションの上で横になっている姿を投稿。仲良く寄り添う兄妹の傍らには、愛犬もちょこんと座っている。
この投稿に、ファンからは「優しい兄ちゃん」「仲良しな姿に癒される」「可愛い兄妹」「巨大なクッションにびっくり」「やっぱり豪邸ですね」「ハードな寝かしつけ…お疲れ様」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、子どもたちの2ショット公開
辻は「昨夜はなかなかハードな寝かしつけからの寝起きでした」とつづり、夢空ちゃんと幸空くんの2ショットを投稿。幸空くんが夢空ちゃんに向けて両手を伸ばし、身体をそっと支えてあげている様子を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「優しい兄ちゃん」「仲良しな姿に癒される」「可愛い兄妹」「巨大なクッションにびっくり」「やっぱり豪邸ですね」「ハードな寝かしつけ…お疲れ様」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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