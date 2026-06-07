高市早苗首相「宝石の似合う人」として表彰へ 浜辺美波・前田敦子・松本まりか・高岡早紀・堂本光一と並び…主催が理由説明【受賞者一覧あり】

高市早苗首相「宝石の似合う人」として表彰へ 浜辺美波・前田敦子・松本まりか・高岡早紀・堂本光一と並び…主催が理由説明【受賞者一覧あり】