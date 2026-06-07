高市早苗首相「宝石の似合う人」として表彰へ 浜辺美波・前田敦子・松本まりか・高岡早紀・堂本光一と並び…主催が理由説明【受賞者一覧あり】
RX Japan合同会社は、同社が主催する『第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』の追加受賞者を4日に発表し、「このたび、すでに発表済みの受賞者に加え、高市早苗内閣総理大臣の受賞が決定いたしました」と明らかにした。
【画像】『第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』受賞者 一覧ショット
同賞は、過去1年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰するもの。
受賞理由について「高市早苗内閣総理大臣は、ジュエリー業界の発展を後押しする『ジュエリー議員連盟』の副会長として、日本ジュエリー協会をはじめとする業界関係者との意見交換や活動を通じ、国内ジュエリー産業の活性化、日本のものづくり・ジャパンブランドの発信、人材育成や技能継承など、業界の発展に長年にわたり深く関わってこられました。また、公の場においても真珠をはじめとするジュエリーを品格ある装いとして身につけられ、日本のジュエリーが持つ美しさと価値を広く印象づけてこられました」と説明。
「業界からは、日本初の女性内閣総理大臣として新たな時代を切り拓き、強い信念と品格をもって輝き続ける高市内閣総理大臣こそ、本賞にふさわしいとの声が多く寄せられました。今回の受賞を通じて、ジュエリー業界にさらなる明るさと活気をもたらしていただきたい、という期待を込め、特別賞の受賞が決定いたしました」と伝えた。
表彰式は、『TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer』のイベントとして7月4日に開催予定。「高市内閣総理大臣のご出席については調整中です」とした。
■受賞者一覧 ※敬称略
20代：浜辺美波（俳優）
30代：前田敦子（俳優）
40代：松本まりか（俳優）
50代：高岡早紀（俳優／歌手）
特別賞 エンターテイナー部門：堂本光一（歌手／俳優）
特別賞：高市早苗（内閣総理大臣）
【画像】『第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』受賞者 一覧ショット
同賞は、過去1年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰するもの。
受賞理由について「高市早苗内閣総理大臣は、ジュエリー業界の発展を後押しする『ジュエリー議員連盟』の副会長として、日本ジュエリー協会をはじめとする業界関係者との意見交換や活動を通じ、国内ジュエリー産業の活性化、日本のものづくり・ジャパンブランドの発信、人材育成や技能継承など、業界の発展に長年にわたり深く関わってこられました。また、公の場においても真珠をはじめとするジュエリーを品格ある装いとして身につけられ、日本のジュエリーが持つ美しさと価値を広く印象づけてこられました」と説明。
表彰式は、『TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer』のイベントとして7月4日に開催予定。「高市内閣総理大臣のご出席については調整中です」とした。
■受賞者一覧 ※敬称略
20代：浜辺美波（俳優）
30代：前田敦子（俳優）
40代：松本まりか（俳優）
50代：高岡早紀（俳優／歌手）
特別賞 エンターテイナー部門：堂本光一（歌手／俳優）
特別賞：高市早苗（内閣総理大臣）