綾瀬はるか、アンニュイな表情で魅了『ELLE Japan』未公開写真が公開「見るだけで癒される」 “唯一無二”の美貌に反響
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが4日更新され、綾瀬が優雅なたたずまいを披露した、ファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』7月号の未公開写真が公開された。
【写真】“唯一無二”の美貌に反響！綾瀬はるか『ELLE Japan』未公開ショット
投稿では「【エル・ジャポン】7月号 ご覧いただけましたでしょうか？未公開写真と共にお写真を少し公開！素敵なページになっておりますのでぜひご覧ください」とつづられ、アンニュイな表情でカメラを見つめるカットや仰向けで片方の目を隠したクールな姿、綾瀬の柔らかい雰囲気が伝わる優しい表情など、多彩な魅力が捉えられていた。
コメント欄には「かっこ可愛い」「美しいです」「見るだけで癒される 唯一無二」「ずーっと美人 ずーっとかわいい」「全てのショットがステキでかわいいー」などと、いつもの明るい雰囲気から一変した姿に反響が集まっている。
【写真】“唯一無二”の美貌に反響！綾瀬はるか『ELLE Japan』未公開ショット
投稿では「【エル・ジャポン】7月号 ご覧いただけましたでしょうか？未公開写真と共にお写真を少し公開！素敵なページになっておりますのでぜひご覧ください」とつづられ、アンニュイな表情でカメラを見つめるカットや仰向けで片方の目を隠したクールな姿、綾瀬の柔らかい雰囲気が伝わる優しい表情など、多彩な魅力が捉えられていた。
コメント欄には「かっこ可愛い」「美しいです」「見るだけで癒される 唯一無二」「ずーっと美人 ずーっとかわいい」「全てのショットがステキでかわいいー」などと、いつもの明るい雰囲気から一変した姿に反響が集まっている。