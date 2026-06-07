俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻でエッセイストの内田也哉子さんとの朝の過ごし方を明かした。

妻・也哉子さんからの還暦を迎えた本木へのメッセージが紹介されると、「文章としても素晴らしいですし、いい奥さまですね」「ほんま、素敵な」と伝えられた。すると本木は「いやいやいや…実際は壮絶なバトルですけどね」と明かし、出演者から「ウソつけ！絶対にないでしょ」「穏やかな感じしますよね」の声がかかった。

MCの加藤浩次が「還暦も迎えたんですし、2人でどっか旅行行ったりとかっていうのを多くしてったらいかがですか？」と提案。すると「そうですよね。朝のことも、次男が高校生なので。ご飯はやったり、送りは向こうだったり、それが逆になったり夫婦でやってるんですけど。『せっかく子どもの都合で自分たちが朝早く起きてるんだから、このあと一緒に歩かない？』って、健康のために勧められてるのに、『だってここからの30分の寝直しがスゴく…』」と話し、笑い出した。

すると、加藤は「二度寝の楽しさも分かるんですよ。分かるんですけど、奥様がそこから30分散歩しないって言ったら行きましょうよ、二度寝の30分取らないで」とアドバイス。本木は「15回に1回ぐらいは付き合ってるんですけど…」と答えると、加藤が「少ねぇな！ 2回に1回行きましょうよ」と突っ込んだ。

本木は「う〜ん…。今、揺れてる。番組内で『変えられます』って言ったら『変えられますって言ったよね？』って話になるんで」と話すと、一同爆笑、「そうか、そうか」「残るからね」「証拠としてね」「奥さま見たらね」の声がかかった。

そして「ウソつく人間にはなりたくない」と言うと、カメラに向かい「回数を増やす方向で考えます」と話し、苦笑をした。