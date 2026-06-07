◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、松山弘平騎手が騎乗したパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は５着に終わった。松山騎手は５月３１日の日本ダービーに続く２週連続のＧ１勝ちはならなかった。

昨年のＮＨＫマイルＣ・Ｇ１では、９番人気の伏兵ながら鮮やかな差し切り勝ち。その後、キーンランドＣも制した。秋には豪州へ海外遠征しゴールデンイーグルで５着、今年２月のサウジアラビアでの１３５１ターフスプリントでも５着に入った。帰国後は高松宮記念に出走し４着。好走するも、なかなか白星を挙げられなかった。約１年１か月となった東京のマイル戦でＧ１・２勝目を狙ったが、届かなかった。

勝ったのは８番人気のシックスペンスで、勝ちタイムは１分３２秒１。武豊騎手は５７歳２か月２４日でのＧ１勝利で、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｇ１Ｖとなった。１番人気のガイアフォース（横山武史騎手）、７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が２着同着となった。