実写版「ブルーロック」出演話題の野村康太、逞しい上腕二頭筋際立つジムショット公開「浮き出た血管がたまらない」「國神そのものの体つき」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優・モデルの野村康太が6月5日、自身のInstagramを更新。トレーニングジムでの姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「ブルーロック」俳優「頭の小ささと筋肉の大きさの差がすごい」肉体美際立つジムショット
映画『ブルーロック』（8月7日公開）で、強靭なフィジカルを持つキャラクター・國神錬介（くにがみ・れんすけ）役を演じる野村。「國神錬介として」とつづり、トレーニングジムの鏡越しに撮影した写真を投稿。黒のTシャツに身を包み、逞しい上腕二頭筋や厚い肩周りが際立つショットとなっており、「映画『ブルーロック』公開までもう少し！！！」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「前よりさらに仕上がってる」「ストイックすぎて尊敬」「國神そのものの体つき」「頭の小ささと筋肉の大きさの差がすごい」「太い上腕と浮き出た血管がたまらない」「格好良すぎて言葉が出ない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ブルーロック」俳優「頭の小ささと筋肉の大きさの差がすごい」肉体美際立つジムショット
◆野村康太、逞しい腕の筋肉公開
映画『ブルーロック』（8月7日公開）で、強靭なフィジカルを持つキャラクター・國神錬介（くにがみ・れんすけ）役を演じる野村。「國神錬介として」とつづり、トレーニングジムの鏡越しに撮影した写真を投稿。黒のTシャツに身を包み、逞しい上腕二頭筋や厚い肩周りが際立つショットとなっており、「映画『ブルーロック』公開までもう少し！！！」と呼びかけている。
◆野村康太の投稿に反響
この投稿にファンからは「前よりさらに仕上がってる」「ストイックすぎて尊敬」「國神そのものの体つき」「頭の小ささと筋肉の大きさの差がすごい」「太い上腕と浮き出た血管がたまらない」「格好良すぎて言葉が出ない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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