７日、試験会場となった北京市中国人民大学附属中学で保護者に手を振る受験生。（北京＝新華社記者／陳朔）

【新華社北京6月7日】中国で7日、全国統一大学入学試験「高考」が始まった。

７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学に向かう受験生。（北京＝新華社記者／李鑫）

７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学へ向かう娘に頬を寄せる母親。（北京＝新華社記者／李鑫）

７日、試験会場となった北京市中国人民大学附属中学で受験生を応援する保護者。（北京＝新華社記者／陳朔）

７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学で、保護者に付き添われ会場に向かう受験生。（北京＝新華社記者／李鑫）

７日、試験会場となった北京市中国人民大学附属中学に向かう受験生と、入り口に飾られたヒマワリ。（北京＝新華社記者／劉金海）

７日、試験会場となった北京大学附属中学で、見送りに来た人とハイタッチする受験生。（北京＝新華社記者／劉金海）

７日、試験会場となった安徽省合肥市第八中学に向かう受験生。（合肥＝新華社記者／張端）

７日、試験会場となった安徽省合肥市第八中学に向かう受験生。（合肥＝新華社記者／張端）

７日、試験会場となった黒竜江省ハルビン市第七十二中学で受験生を応援する教師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

７日、試験会場となった黒竜江省ハルビン市第七十二中学で受験生を応援する教師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

７日、雨の中、試験会場となった黒竜江省ハルビン市第七十二中学に向かう受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

７日、試験会場となった北京市陳経綸中学に向かう受験生。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

７日、試験会場となった北京市陳経綸中学で、家族に手を振る受験生。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学で受験生を抱きしめる保護者。（北京＝新華社記者／李鑫）

７日、試験会場となった北京師範大学付属実験中学で、保護者に付き添われ会場に向かう受験生。（北京＝新華社記者／李鑫）

７日、試験会場となった北京師範大学付属実験中学で付き添いの保護者と会場に向かう受験生。（北京＝新華社記者／李鑫）