シンガー・ソングライター大黒摩季（56）が7日放送のFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）に出演。かつて結婚生活で夫に迫った2択質問を明かした。

リスナーから、メークしていないことをツッコむ夫にイラッとするとのメッセージが。きれいにしていたいが子育てなどで忙しくメークできない日もあるとぼやくものだった。

これに「分かります」と共感し、「かつて私が結婚していた時に、“さあ2択のクイズです！”って夫に言ったことがあります」と大黒。「お金を出して家政婦さんを雇っていつも笑顔で“おかえり”“ありがとう”って言う妻と、笑顔は少なくてスッピンが多くなるけれども節約できる妻。どっちを選ぶ？って聞いた」と振り返った。

夫は「お金で解決させてください」と言ったと大笑い。「そういう風に、笑って“ベビーシッターを雇って頂けたら、私はいつでもあなたのためにキレイキレイにしちゃいますよ？”と2択のクイズを出したらどうでしょうかね」と提案。「お使い頂ければと思います」と話していた。