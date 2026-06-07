石川さゆり、“大好きな先輩とのお別れ”2ショット報告＆10代の思い出明かす「こんなに悲しく、寂しいことはありません」

石川さゆり、“大好きな先輩とのお別れ”2ショット報告＆10代の思い出明かす「こんなに悲しく、寂しいことはありません」