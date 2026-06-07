石川さゆり、“大好きな先輩とのお別れ”2ショット報告＆10代の思い出明かす「こんなに悲しく、寂しいことはありません」
歌手の石川さゆり（68）が7日、自身のインスタグラムを更新し、5月31日に亡くなった先輩歌手・菅原洋一さんを追悼した。
【写真】石川さゆり、“大好きな先輩”菅原洋一さんとの2ショット
菅原さんの訃報は6月2日、日本歌手協会が公表。5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった。92歳だった。
石川は「菅原洋一さん 大好きな先輩とのお別れ こんなに悲しく、寂しいことはありません」と2ショットを披露。「子どもの頃からかわいがっていただきました」と振り返り、菅原さんのふるさと・加古川で一緒に仕事した際、「さゆりちゃんここはね、イイダコが美味しいんだよ」と声をかけてもらい、一緒に味わったと明かした。「あれから、菅原さんにタコのおじさん...と言うと優しい笑顔で、またタコ食べたいねとおっしゃったのは私が16才くらいだったかなぁ...」と懐かしんだ。
「菅原さんの歌は深く優しく、お人柄そのままに、大きく包み込むような歌でした。素晴らしい歌声をありがとうございました。この写真、昨年うたコンでご一緒した時のものです。暑い毎日あつさに負けないでくださいねと私のお扇子を
お持ちしたら、こんな優しいお顔で写真を一緒に撮ってくださいました」としのんだ。
【写真】石川さゆり、“大好きな先輩”菅原洋一さんとの2ショット
菅原さんの訃報は6月2日、日本歌手協会が公表。5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった。92歳だった。
石川は「菅原洋一さん 大好きな先輩とのお別れ こんなに悲しく、寂しいことはありません」と2ショットを披露。「子どもの頃からかわいがっていただきました」と振り返り、菅原さんのふるさと・加古川で一緒に仕事した際、「さゆりちゃんここはね、イイダコが美味しいんだよ」と声をかけてもらい、一緒に味わったと明かした。「あれから、菅原さんにタコのおじさん...と言うと優しい笑顔で、またタコ食べたいねとおっしゃったのは私が16才くらいだったかなぁ...」と懐かしんだ。
「菅原さんの歌は深く優しく、お人柄そのままに、大きく包み込むような歌でした。素晴らしい歌声をありがとうございました。この写真、昨年うたコンでご一緒した時のものです。暑い毎日あつさに負けないでくださいねと私のお扇子を
お持ちしたら、こんな優しいお顔で写真を一緒に撮ってくださいました」としのんだ。