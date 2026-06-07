歌舞伎俳優の中村壱太郎（35）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、記録的なヒットとなった映画「国宝」（李相日監督）について語った。

日本舞踊吾妻流の家元「吾妻徳陽」の名で舞踊家としても活動している壱太郎は「国宝」で振付や所作指導に携わった。父の中村鴈治郎は歌舞伎指導を担当し、吾妻千五郎役で出演もしている。

原作者の作家・吉田修一氏は小説「国宝」を執筆にあたって、鴈治郎の協力のもとで歌舞伎界を取材した。壱太郎は「リサーチというか下見に来られていて。吉田さんも黒衣を着て付き人のような役をしてずっと父に付いていたんですよね」と当時を振り返る。

「僕もそれを見ていて。最初吉田さんが来られた時に、新しいお弟子さんかなっていうぐらいにずっといらっしゃった。新しいお弟子さんにしてはだいぶお年を召した方がいらっしゃったなと思ってたんですけど、そしたら吉田さんで。この方が作家の吉田修一さんなんだってなって」と明かした。

映画では吉沢亮演じる主人公が厳しい修業を積む姿も描かれている。壱太郎は「例えば裸になって、この骨が！って墨で書いたりとか竹刀でパシン！みたいのは、確かにちょっと誇張あると思うんですけど。僕も小さい頃にお稽古受けている時には物が飛んでくるとかありましたし」と子供時代の稽古を回顧。

「その形を舞台では一瞬しか見せないのに（稽古では）何分というか何度もやって体に叩き込ませる。その誇張バージョンだと思って、全てが嘘ではない」と映画との比較について語った。