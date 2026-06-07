◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンド（Ｒ）が行われ、１打差２位で出た２５歳の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）は４バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５と崩し、通算４アンダーの６位で終えた。大会初出場でのツアー初優勝を逃した。

出利葉は２番パー５で２オンに成功し、４番で約１０メートルをねじ込んでバーディー連発。片岡尚之（ＡＣＮ）を抜いて単独首位に浮上したが、９番パー４の第２打を左の池に打ち込んで痛恨のダブルボギーをたたき、８アンダーの首位タイで折り返した。だが、後半は２度の２連続を含む５ボギーと失速し、優勝争いから脱落した。

出利葉は「悔しいです」と肩を落とした。９番の池ポチャは「結果論ですが、決断が早かった。次に生かせたらいいなと思います」と反省。ともにメジャー優勝経験がある岩田寛（ＪＣＲファーマ）、片岡と競い合い「自分のゴルフ自体は良いし、このプレーを続けていれば勝てると思う。今日は岩田選手と片岡選手のプレーを見せてもらって、良い勉強になりました」と語った。

福岡県出身の２５歳は４人きょうだいの長男。ツアー２勝の高橋竜彦に５年前から師事する。１８０センチ、８７キロの恵まれた体格を武器に、今季の平均飛距離は３１５・１１ヤードで全体２位の飛ばし屋だ。今大会は初日２位→首位→２位と好調だったが、自身初の最終日最終組でスコアを伸ばせなかった。

それでも、大会初出場で優勝争いを繰り広げた。「自分がこの位置で戦えることを自分自身にまず証明できていると思う。１つ１つステップアップしている感覚もある。今日の後半のプレーはすごく悔しいけど、どんどんプレーも結果も良くなっていると思うので、準備して勝てるように頑張ります」と飛躍を誓った。