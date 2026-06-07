◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）

巨人・西舘勇陽投手（２４）が先発で７回６安打１失点と力投した。同点で迎えた７回の攻撃で松本剛が勝ち越しのタイムリーを放ち、２勝目の権利を持って降板となった。球数はプロ入り後最多に並ぶ１１１球。

相手左腕・ロングとの投げ合い。初回１死二、三塁、４回１死三塁のピンチをゼロで切り抜けるなど、最速１５３キロの直球、スライダーのキレが光った。だが５回。一塁手・ダルベックの判断ミスが絡んだ後に適時三塁打を浴び、今季１１イニング目で初失点を喫した。それでも勝ち越しは許さず、６回まで１００球で７Ｋとゲームメイクした。

２３年のドラ１右腕は７回も続投。最後は３者凡退できっちりと締めた。ベンチへ戻ると内海投手コーチに肩を抱かれ、緊張の糸を解いた。「昨日の試合が延長１２回までいったということもあり、できるだけ長いイニングを投げたかったので、７回まで投げ切ることができてよかった。ピンチの場面も多かったがバックにも助けられ最少失点で粘ることができてよかった」とコメントした。

５月３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発し６回０封、自己最多８奪三振で今季初勝利。中７日で２度目のマウンドを迎え「しっかりゾーン勝負で、どんどん自分が優位に立てるカウントを作っていけるように」と意気込んでいた。昨年６月２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）は先発で４回２／３を９安打６失点。２年連続でやられるわけにはいかなかった。