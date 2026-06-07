クリスタル・パレスファンの声をBBCが紹介

クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地ら主力選手の去就が、今夏のクラブ刷新における重要な局面を迎えている。

英公共放送「BBC」は現地時間6月5日、新シーズンに向けたクリスタル・パレスの補強や現行スカッドの課題について特集を組み、ファンの声を紹介。そのなかで、鎌田についても残留を熱望する声が上がっている。

BBCは「陣容の厚みと早期の動き。ファンが考える今夏に変えるべきこと」と題して、ファンの声を取り上げる記事を掲載。5人のクリスタル・パレスファンが今夏の移籍市場でクラブに希望することを語った。

その中で、「監督が決まれば、最優先すべきは中盤の要であるアダム・ウォートンと鎌田大地のコンビに新しい契約を提示することだ」と、契約満了を迎える鎌田に言及するコメントも。また、来季はUEFAヨーロッパリーグ（EL）に出場することもあり、「来シーズンのヨーロッパリーグとプレミアリーグを戦い抜くためには、即戦力となる選手を3人は獲得して選手層を強化すべきだと思う」とした上で、「もしウォートンや鎌田、（ジャン＝フィリップ・）マテタといった主力選手が移籍する場合は、彼らの穴をしっかりと埋める補強も必要になる」と、鎌田らの流出を懸念する声もあった。

クリスタル・パレスではFAカップ、UEFAカンファレンスリーグで優勝に貢献するなど、存在感を高めてきた鎌田。恩師であるオリバー・グラスナー監督は退任したが、残留を願う声はファンの中で根強くなっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）