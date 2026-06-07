「○○ってなに？」とAIに聞く人は「センスがない」理由。東大卒国語教師が“AIへの伝え方”を解説
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは日常的にAIを使いますか？
最近では、誰もかれもがスマホにChatGPTやGeminiなどAIアシスタントを常駐させていますよね。私も、調べものや打ち合わせの簡単な文字起こしなど、単純作業で済むものに関してはAIを利用するようになりました。
単純作業ではAIの方が圧倒的に速い。それに、AIの思考の深さも段々とレベルが上がっており、答えがある問題であれば、もはや東大入試レベルであっても、スラスラと解かれてしまうのが現状です。
私たちの信じる「知」とは、突き詰めれば機械にも疑似的に再現可能だったと突き付けられているようで、あまりいい気はしませんよね。
それでも、これを嫌って地道な作業に身を投じるよりは、少しでも時間と体力を浮かせて、別の作業に注力したい……そんなホンネが出てきても、いいのではないでしょうか。
ただ、AIを使うにしても使い方は考えたいものです。生成AIは、下手に触ると大やけどをしかねない諸刃の剣。
今回は「絶対にやってはいけない使い方」について考えます。
◆ゴルフ未経験者をプロゴルファーと判断
AI利用で必ず注意されるのが「ハルシネーション」の問題。誰もがかつて身近な人から嘘をつかれた経験があるでしょうが、AIはそれを人間よりも遥かに高いレベルでやってきます。
かつて、まだAIが世に出て間もない頃のことです。興味本位で「布施川天馬ってどんな人？」と聞いたことがありました。
当時は、まだ本を1冊出した程度の時期で、本連載も始まって1年か2年か、その程度だったからか、AIは「1980年代生まれのプロゴルファー」と答えてきたのです。
もちろん、私はプロゴルファーではありません。なんなら、ゴルフクラブを握ったことすらもない。それでも私をプロゴルファーとして紹介したのは、恐らく名前の響きなどから推定したのでしょう。
生成AIは「それっぽい答え」を作ることに非常に長けています。
学習したデータを基にして、「どのような言葉が続きそうか」を予測し、一番それっぽい答えを作れる。だからこそ、「誰に聞いてもわかること」を聞けば、一瞬で答えが返ってきます。
しかし、学習には一定の時間が必要なようで、「今日の夕方発覚したニュース」などについて尋ねても、多くの場合「根も葉もないフェイクニュース」と流されてしまいます。
ないことをあったように話すこともあれば、あったことをなかったと話すこともある。だからこそ、こいつは話し相手以上の関係を求めるなら非常にコントロールが厄介です。
◆AIに対する「ナンセンスな問い」
なぜなら、AIは「真偽不明の答え」ばかりを毎回返してくるから。
利用者が、AIの回答の真偽や妥当性について不案内であるならば、そもそもAIなんて使わないほうがいいのです。
つまり「○○ってなに？」といった問いかけをしてはいけない。
この問い方をしている人はナンセンスです。利用者は概要すら掴めていないゆえに、どんな答えが返ってきても鵜呑みにするしかない。
本当は全く事実無根のウソでも、AIの「それっぽさ」は我々にそう気づかせないようにしてしまう。ビジネスパートナーに据えるには、あまりにも不安定でしょう。
AIを使ってリサーチするならば、「○○ってなに？」ではなく、「○○って△△ってこと？」など、せめて仮説をもって尋ねるべきでしょう。
もしくは、「○○ってなに？調査に使用したページアドレスとサイト名を明記の上で、概要を300文字程度でまとめて」といったように、自分で調査を追いかけられるようにすると、AIの答えを参考にしつつ、答えがありそうなページを探す手間が省けるので、楽になります。
みなさんは日常的にAIを使いますか？
最近では、誰もかれもがスマホにChatGPTやGeminiなどAIアシスタントを常駐させていますよね。私も、調べものや打ち合わせの簡単な文字起こしなど、単純作業で済むものに関してはAIを利用するようになりました。
単純作業ではAIの方が圧倒的に速い。それに、AIの思考の深さも段々とレベルが上がっており、答えがある問題であれば、もはや東大入試レベルであっても、スラスラと解かれてしまうのが現状です。
それでも、これを嫌って地道な作業に身を投じるよりは、少しでも時間と体力を浮かせて、別の作業に注力したい……そんなホンネが出てきても、いいのではないでしょうか。
ただ、AIを使うにしても使い方は考えたいものです。生成AIは、下手に触ると大やけどをしかねない諸刃の剣。
今回は「絶対にやってはいけない使い方」について考えます。
◆ゴルフ未経験者をプロゴルファーと判断
AI利用で必ず注意されるのが「ハルシネーション」の問題。誰もがかつて身近な人から嘘をつかれた経験があるでしょうが、AIはそれを人間よりも遥かに高いレベルでやってきます。
かつて、まだAIが世に出て間もない頃のことです。興味本位で「布施川天馬ってどんな人？」と聞いたことがありました。
当時は、まだ本を1冊出した程度の時期で、本連載も始まって1年か2年か、その程度だったからか、AIは「1980年代生まれのプロゴルファー」と答えてきたのです。
もちろん、私はプロゴルファーではありません。なんなら、ゴルフクラブを握ったことすらもない。それでも私をプロゴルファーとして紹介したのは、恐らく名前の響きなどから推定したのでしょう。
生成AIは「それっぽい答え」を作ることに非常に長けています。
学習したデータを基にして、「どのような言葉が続きそうか」を予測し、一番それっぽい答えを作れる。だからこそ、「誰に聞いてもわかること」を聞けば、一瞬で答えが返ってきます。
しかし、学習には一定の時間が必要なようで、「今日の夕方発覚したニュース」などについて尋ねても、多くの場合「根も葉もないフェイクニュース」と流されてしまいます。
ないことをあったように話すこともあれば、あったことをなかったと話すこともある。だからこそ、こいつは話し相手以上の関係を求めるなら非常にコントロールが厄介です。
◆AIに対する「ナンセンスな問い」
なぜなら、AIは「真偽不明の答え」ばかりを毎回返してくるから。
利用者が、AIの回答の真偽や妥当性について不案内であるならば、そもそもAIなんて使わないほうがいいのです。
つまり「○○ってなに？」といった問いかけをしてはいけない。
この問い方をしている人はナンセンスです。利用者は概要すら掴めていないゆえに、どんな答えが返ってきても鵜呑みにするしかない。
本当は全く事実無根のウソでも、AIの「それっぽさ」は我々にそう気づかせないようにしてしまう。ビジネスパートナーに据えるには、あまりにも不安定でしょう。
AIを使ってリサーチするならば、「○○ってなに？」ではなく、「○○って△△ってこと？」など、せめて仮説をもって尋ねるべきでしょう。
もしくは、「○○ってなに？調査に使用したページアドレスとサイト名を明記の上で、概要を300文字程度でまとめて」といったように、自分で調査を追いかけられるようにすると、AIの答えを参考にしつつ、答えがありそうなページを探す手間が省けるので、楽になります。