◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)

巨人の先発・西舘勇陽投手が、7回1失点の力投を披露しました。

今季初登板となった前回登板では、6回無失点の好投で今季1勝目をあげた西舘投手。この日は初回1アウトから連打を浴びるも後続を打ち取り、無失点の立ち上がりとします。さらに2回には三者凡退の好投。これを援護すべく打線も2回の好機を生かし1点を先制しました。

援護をもらった西舘投手は、3回も三者凡退の好投。4回には好相性を見せられているロッテ・西川史礁選手に2塁打を浴びるも、後続を打ち取りスコアボードに0を並べました。

しかし5回には痛恨の失点。先頭にヒットを浴びる中、1アウト1塁の場面では、対する先発・ロング投手を打席に迎えました。バントを試みて打ち上げた打球に対し、サード・坂本勇人選手が頭脳プレー。わざと落球しダブルプレーを狙うも、これは成立とはなりませんでした。これで迎えた2アウト1塁の場面では、小川龍成選手のタイムリー3塁打を浴び失点。同点に追いつかれました。

それでも6回は無失点に抑える力投。100球に達する中で7回のマウンドにもあがるも、ここは3つのフライとする三者凡退としました。その後、8回のマウンドには大勢投手が登板。西舘投手は7回111球を投げ、被安打6、奪三振7、与四球2、失点1での降板となりました。

なお7回裏には巨人が好機をつかみ、松本剛選手が勝ち越しタイムリー。西舘投手に勝利投手の権利が訪れています。