6月9日から、『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』と株式会社JR東海リテイリング・プラスのコラボ企画が始まる。期間は7月6日までで、期間中はコラボ弁当やオリジナルグッズなどが販売される予定だ。

【写真】絶対食べたい！さくらももこさんファン必見の『コジコジ駅弁』

『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』がJR東海とコラボ

「『コジコジ駅弁』（税込み1580円）は全5種類のオリジナルミニクリアファイル付きで、『コジコジ』仕様の特別な包装になっています。さらに『コジコジ』・『ちびまる子ちゃん』に登場するキャラクターをイメージした、おにぎりやサンドイッチなど、旅のお供になる限定商品も登場します。

オリジナルグッズはミニ巾着やアクリルキーホルダー、ハンドタオルなど、全8種類が用意されており、オンラインでの購入も可能。数量限定で無くなり次第終了となっており、“争奪戦”になるかもしれません」（旅行ライター、以下同）

このコラボは東京駅から新大阪駅の間にある『Bellmart』や『キヨスク』など、一部店舗のみで行われ、状況によっては、“個数制限”を設ける場合もあるという。

「昨今はこうした数量限定商品には、“転売問題”がつきものです。特設サイトに、《いかなる理由においても転売及びそれを目的としたご購入は固くお断り》との記載があるのも、商品がファンの手に届かず、転売ヤーたちの買い占められる事態を懸念しているからでしょう」

『ちびまる子ちゃん』は1986年に連載がスタートし、今年で40周年を迎え、節目となった今年は、原作・さくらももこさんのファンクラブも開設された。

「会員にはオリジナルデザインの会員証や限定キャラクター図鑑、会報誌、限定イベント優待など、その“豪華すぎる特典”が話題に。ファンクラブ会員の特典もそうですが、今回のコラボ企画のラインナップもかなり豪華。さくらももこさんファンたちは歓喜の渦に包まれています」

コラボの発表に対し、ネット上では、

《え、可愛すぎか？》

《これやばい。。。 めっちゃ楽しみ》

《コジコジの駅弁食べたーい!!》

《ひゃぁ〜♪行かなくちゃ〜お弁当〜ちょっといい旅してみたい〜♪》

などの声が上がり、期待を膨らませるファンが多いようだ。

期間限定のオリジナルグッズが多数登場する本コラボ。正規の値段でファンたちの手に渡ることを願うばかりだ。