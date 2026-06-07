政府は、経済安全保障の観点から、企業の機密情報が海外などに流出するのを防ぐため、株主による外部調査の厳格化に乗り出す。

会社法を改正し、調査する理由や対象を明示させることなどを検討している。法務省は法制審議会（法相の諮問機関）での議論を踏まえ、来年の通常国会での法改正を目指す。

外部調査は、株主の提案によって株主総会で選任された「調査者」が、企業の業務や財産の状況を調べることができる制度。企業に不正が疑われる際などに、株主が対抗手段として実施することができる。

ただ現行法では、提案した株主が調査者を自由に選ぶことができ、選ばれた調査者も守秘義務などを課されていない。調査範囲にも制約がないため、「ノウハウや機微な技術にアクセスできてしまう」との懸念の声が出ていた。また、株主と調査者が結託して経済安保上重要な情報を抜き取っても防ぐ手段がなく、対策が必要との指摘があった。

法制審の部会では、株主が株主総会の開催を求める段階で、外部調査を行う理由や調査する対象を明示させる制度の創設が検討されている。裁判所が許可すれば調査を拒否できる権限を企業に付与することや、調査者の選定に裁判所を関与させる案なども議論されている。外部調査の制度自体を廃止すべきだとの意見も出ているという。

法務省は、法制審でとりまとめる答申をもとに改正案を作成し、来年の通常国会に提出したい考えだ。