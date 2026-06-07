フィギュアスケートのアイスダンスで活躍する紀平梨花（早大）が、他競技の第一線で活躍したアスリートと親交を深めた。

西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを組む紀平は、６月上旬に拠点のカナダ・モントリオールから日本に帰国。帰国後は同じ事務所に所属する卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんと、車いすテニス界のレジェンドとして知られる国枝慎吾さんと食事する機会に恵まれた。

７日には自身のインスタグラムを更新し「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきました」と報告。「とってもスペシャルな方々と色々なお話ができて幸せでした慎吾さん、佳純さん、貴重なお時間をありがとうございました。たくさんパワーをいただいたので、これからも精一杯頑張りたいと思います」と刺激を受けた。

新シーズンに向けては振り付けなども完了。宇野昌磨、本田真凜（ともにトヨタ自動車）組も参戦する戦いを前に、着々と準備を進めている。

この投稿には多くのファンが反応。「豪華メンバーすぎる。各種目のスターが勢ぞろいだね」「なんだこのスペシャルなスリーショットは！」「スケート外の人達との交流は大切ですね」などの声が上がっている。