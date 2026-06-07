沖田愛加アナ、ミニ丈×ロングブーツで美脚スラリ「スタイル良すぎ」「シンプルなのにおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月6日、自身のInstagramを更新。様々な場所に訪れた際のプライベートショットを公開した。
【写真】29歳美人アナ「どこ歩いてても映える」ミニ丈で美脚輝く
沖田アナは「最近のいろんなこともの」とコメントし、複数の写真を投稿。海や山の風景、食べたもの、自身のファッションなど、様々な場所での写真を披露した。
街角でのショットでは、白のパフスリーブトップスに白のミニ丈ボトムスを合わせた爽やかなコーディネートを披露。足元は茶のロングブーツで、美しい脚のラインをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイル良すぎてどこ歩いてても映える」「旅コーデのセンス良い」「移動距離がすごい」「シンプルなのにおしゃれ」「全部が可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「どこ歩いてても映える」ミニ丈で美脚輝く
◆沖田愛加アナ、ミニ丈ボトムスで美脚輝く
沖田アナは「最近のいろんなこともの」とコメントし、複数の写真を投稿。海や山の風景、食べたもの、自身のファッションなど、様々な場所での写真を披露した。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイル良すぎてどこ歩いてても映える」「旅コーデのセンス良い」「移動距離がすごい」「シンプルなのにおしゃれ」「全部が可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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