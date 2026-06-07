大相撲で昨年九州場所後に大関昇進を果たした安青錦（安治川）の「大関昇進披露宴」が７日に都内で行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）ら約１１００人が出席した。安青錦は「今までは部屋とずっと一緒にやってたパーティーだったが、完全に安青錦昇進パーティーという感じは初めて。いつもより緊張している。たくさんの人に来ていただいて、とてもうれしい。これからもっと土俵の上で恩返しできたら」と感慨深げに話した。

安青錦は１月の初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たした。しかし、初の綱取りに挑んだ春場所は、左足小指骨折の影響で７勝８敗。入門後初の負け越しを喫した。夏場所は場所前の稽古で左足首を負傷して全休。名古屋場所（ＩＧアリーナ）では関脇に転落する。「今までしたことなかった経験をして、さらに精神的に強くなったと思う。経験を生かして、また土俵の上で出せたら。しっかりそういう気持ちを来場所にぶつけたい」と語った。

全休だった夏場所期間中については「千秋楽はＮＨＫでずっと中継を見ていた。少し不思議な感じだった。時間を見ると、この時間だったらもう大銀杏を結っているとか、この時間だったらもうアップしてるんだとか、そういういろいろなことを考えて、なかなか不思議な感じだった」と振り返った。