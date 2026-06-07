モラハラ夫と別れた42歳シンママ、次のお相手もまた最低男だった…“離婚その後”のリアル＜漫画＞
朝一番に聞くのは、「私」をディスる夫の声とズレた要求をする義母の声。10年間、夫のモラハラと義母の介護、さらに子育てに追われてきた。離婚したい思いを抱えていた時、夫から差しだされたのは離婚届。まさか夫が不倫？
『離婚まで100日のプリン 42歳シンママは今度こそ幸せになりたい 14〜17』（きなこす著、KADOKAWA、2026年4月〜6月）は、様々な離婚劇を鋭く掘り下げた大人気シリーズ『離婚まで100日のプリン』の最新作です。
◆モラハラ夫と認知症の義母、心を無にした私
米野アラレは42歳の主婦。精神的DVを繰り返す52歳の夫、82歳で認知症の義母、7歳の息子の4人で、一軒家に暮らしています。
妻を人間扱いしない夫や義母に不満を募らせる中、唯一の息抜きがSNSのグチ垢。それもどこか虚しい日々に、告げられたのは夫の不倫と離婚“命令”でした。予想外の展開に、新たな生活をはじめるアラレでしたが……。
◆隣の席にやってきたのは、あの最低男
介護施設の事務員として働き、息子のぼうろとの2人暮らしも板についてきたある日。中途採用でやってきた男性が、37歳のプリ彦でした。
そう、『離婚まで100日のプリン』シリーズ1の主人公、プリ子の元夫であり、モラハラ・DV・不倫の最低最悪三拍子がそろった男性です。
◆男の嘘に気づかず、ときめいてしまうアラレ
プリ子に計画的に捨てられて、一時は自暴自棄になったプリ彦ですが、彼は彼で幸せな再婚を夢見てリスタートを切ったところでした。
しかし隣の席のアラレをチラ見して、「見た目は好みだけど年上よりは年下女子！」と、仕事そっちのけで女性社員観察に勤しむ始末。さらに「おばさんばっかかと思ってたからラッキー」と、内心でつぶやきます。
プリ彦の期待を裏切らないカスっぷりに、ある意味安心しますが、持ち前の気の良さと軽さでアラレの懐に入り込みます。お互いバツイチと知り、警戒しつつも心を許してしまうアラレ。
アラレが離婚原因をプリ彦にカミングアウトすると、なんとプリ彦も、離婚原因は「妻のモラハラ・妻の不倫・子連れで出奔」と最低最悪妻のせいだと言うではないですか（もちろん嘘です）。何も知らないアラレは、真の理解者を得たというように、ときめきスイッチが作動してしまうのです。
◆息子がなついたことで、さらに進展？
休日、息子・ぼうろと公園を散歩したアラレは、偶然プリ彦と出会います。ぼうろは父親から怒鳴られた記憶しかなく、プリ彦に対してもどこか怯えた様子。あやまるアラレと、アラレの陰に隠れるぼうろに、プリ彦は胸がいっぱいになりました。
プリ彦はぼうろに、持ち前の明るさと人懐っこさを発揮します。戸惑いながらもプリ彦に心を開いていくぼうろ、サッカーを楽しむ光景をまぶしく感じるアラレ。
今まで、自分の幸福にふたをしてきたアラレが扉を開きかけた時に、アラレが遭遇したのが、プリ子です。そう、プリ彦のかつての妻、今は子連れ再婚して円満家庭を築いているプリ子でした。
◆最低最悪夫は本当に変われるのか
アラレとプリ子、そしてアラレの元夫とプリ彦。この4人の感情がどう絡み合い、ラストはどう収まるのか。過去の自分は確かに最低最悪だったと認めるプリ彦が、はたして生まれ変われるのか。
随所にイラつき感を残しつつも、精神的な成長も垣間見えるプリ彦。アラレやプリ子の境遇も理解できるからこそ、最後まで心が揺さぶられます。
登場人物がもれなく全員未熟で不器用。わかるよ、とつぶやきながら、読者の私も全員を応援したくなるのです。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
『離婚まで100日のプリン 42歳シンママは今度こそ幸せになりたい 14〜17』（きなこす著、KADOKAWA、2026年4月〜6月）は、様々な離婚劇を鋭く掘り下げた大人気シリーズ『離婚まで100日のプリン』の最新作です。
米野アラレは42歳の主婦。精神的DVを繰り返す52歳の夫、82歳で認知症の義母、7歳の息子の4人で、一軒家に暮らしています。
妻を人間扱いしない夫や義母に不満を募らせる中、唯一の息抜きがSNSのグチ垢。それもどこか虚しい日々に、告げられたのは夫の不倫と離婚“命令”でした。予想外の展開に、新たな生活をはじめるアラレでしたが……。
◆隣の席にやってきたのは、あの最低男
介護施設の事務員として働き、息子のぼうろとの2人暮らしも板についてきたある日。中途採用でやってきた男性が、37歳のプリ彦でした。
そう、『離婚まで100日のプリン』シリーズ1の主人公、プリ子の元夫であり、モラハラ・DV・不倫の最低最悪三拍子がそろった男性です。
◆男の嘘に気づかず、ときめいてしまうアラレ
プリ子に計画的に捨てられて、一時は自暴自棄になったプリ彦ですが、彼は彼で幸せな再婚を夢見てリスタートを切ったところでした。
しかし隣の席のアラレをチラ見して、「見た目は好みだけど年上よりは年下女子！」と、仕事そっちのけで女性社員観察に勤しむ始末。さらに「おばさんばっかかと思ってたからラッキー」と、内心でつぶやきます。
プリ彦の期待を裏切らないカスっぷりに、ある意味安心しますが、持ち前の気の良さと軽さでアラレの懐に入り込みます。お互いバツイチと知り、警戒しつつも心を許してしまうアラレ。
アラレが離婚原因をプリ彦にカミングアウトすると、なんとプリ彦も、離婚原因は「妻のモラハラ・妻の不倫・子連れで出奔」と最低最悪妻のせいだと言うではないですか（もちろん嘘です）。何も知らないアラレは、真の理解者を得たというように、ときめきスイッチが作動してしまうのです。
◆息子がなついたことで、さらに進展？
休日、息子・ぼうろと公園を散歩したアラレは、偶然プリ彦と出会います。ぼうろは父親から怒鳴られた記憶しかなく、プリ彦に対してもどこか怯えた様子。あやまるアラレと、アラレの陰に隠れるぼうろに、プリ彦は胸がいっぱいになりました。
プリ彦はぼうろに、持ち前の明るさと人懐っこさを発揮します。戸惑いながらもプリ彦に心を開いていくぼうろ、サッカーを楽しむ光景をまぶしく感じるアラレ。
今まで、自分の幸福にふたをしてきたアラレが扉を開きかけた時に、アラレが遭遇したのが、プリ子です。そう、プリ彦のかつての妻、今は子連れ再婚して円満家庭を築いているプリ子でした。
◆最低最悪夫は本当に変われるのか
アラレとプリ子、そしてアラレの元夫とプリ彦。この4人の感情がどう絡み合い、ラストはどう収まるのか。過去の自分は確かに最低最悪だったと認めるプリ彦が、はたして生まれ変われるのか。
随所にイラつき感を残しつつも、精神的な成長も垣間見えるプリ彦。アラレやプリ子の境遇も理解できるからこそ、最後まで心が揺さぶられます。
登場人物がもれなく全員未熟で不器用。わかるよ、とつぶやきながら、読者の私も全員を応援したくなるのです。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx