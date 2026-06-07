カンテレ番組で“激怒退場”劇「ちょっと東野、甘ないかこれ？」「あほんだら！」 東野幸治「すいませんでした」ピリつく【マルコポロリ！ネタバレあり】
お笑い芸人・東野幸治がMCを務めるカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59）が7日に放送され、ベテラン芸人の退場劇でスタジオがピリつく場面があった。
【動画】ほんこん「あほんだら！」と退場→凍りつくスタジオの様子
今回は「ドッキリに愛された男たちSP」と題し、令和の“ドッキリスター”として、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、きしたかの、ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）がゲストで登場。ドッキリにかかり続ける苦悩に迫った。
※以下ネタバレあり
分析が得意というちゃんぴおんず・大崎は、独断と偏見でゲストメンバーについての分析を発表。芸歴で先輩のみなみかわに対して「自分ばっかり、後輩を生かせない」「見てください、きょうの収録でみなみかわさんが後輩たちを生かしましたか？一回も生かしていない」とイジった。
すると、番組レギュラーのほんこんが「毎回そんなこと言うとんの？みなみかわって先輩ちゃうの？さっきから俺、聞いてたら、コイツ評論家やんけ。お前、芸人が芸人を評価していいと思っとんの、一番下で？」と指摘。「ちょっと東野、甘ないかこれ？」「ええわええわ、俺気分悪いから。やってられるかい！あほんだら！」と席を立つと、スタジオから出ていった。
東野が「すいませんでした」と謝る展開となり、スタジオには「（スタッフ）行きーや、誰か行きーや」「大丈夫か？」などの声も飛び交い、緊張が張り詰めた。
その後、ほんこんがスタジオに戻ってきて、笑顔でドッキリのネタばらし。大崎は「ちょっと待って、あかん、怖っ！」と顔が引きつりながら安堵。ほんこんに対して「キレすぎやろ」と思ったものの、「ほんと大阪でないので仕事が、空気がわからないので、こういう人なんだ…と」「ほんと怖かった」と漏らしていた。
TVer・カンテレで見逃し配信を実施。
【動画】ほんこん「あほんだら！」と退場→凍りつくスタジオの様子
今回は「ドッキリに愛された男たちSP」と題し、令和の“ドッキリスター”として、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、きしたかの、ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）がゲストで登場。ドッキリにかかり続ける苦悩に迫った。
分析が得意というちゃんぴおんず・大崎は、独断と偏見でゲストメンバーについての分析を発表。芸歴で先輩のみなみかわに対して「自分ばっかり、後輩を生かせない」「見てください、きょうの収録でみなみかわさんが後輩たちを生かしましたか？一回も生かしていない」とイジった。
すると、番組レギュラーのほんこんが「毎回そんなこと言うとんの？みなみかわって先輩ちゃうの？さっきから俺、聞いてたら、コイツ評論家やんけ。お前、芸人が芸人を評価していいと思っとんの、一番下で？」と指摘。「ちょっと東野、甘ないかこれ？」「ええわええわ、俺気分悪いから。やってられるかい！あほんだら！」と席を立つと、スタジオから出ていった。
東野が「すいませんでした」と謝る展開となり、スタジオには「（スタッフ）行きーや、誰か行きーや」「大丈夫か？」などの声も飛び交い、緊張が張り詰めた。
その後、ほんこんがスタジオに戻ってきて、笑顔でドッキリのネタばらし。大崎は「ちょっと待って、あかん、怖っ！」と顔が引きつりながら安堵。ほんこんに対して「キレすぎやろ」と思ったものの、「ほんと大阪でないので仕事が、空気がわからないので、こういう人なんだ…と」「ほんと怖かった」と漏らしていた。
TVer・カンテレで見逃し配信を実施。