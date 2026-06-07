女優の菊川怜（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。大学時代のサークルを明かした。

「先日、プロテニスプレイヤーの丸山愛以さんと、テニスをご一緒させていただきました」とプロテニスプレーヤーの丸山愛以とのツーショットを公開した。

「なんとも貴重で嬉しい機会をいただけて感謝です！」と感激。「私、大学時代にトマトというテニスサークルに所属していました」と東大在学中に所属していたサークルを明かした。

「久しぶりのテニスで、そもそも走れるかも不安でしたが、愛以さんに教えていただけたお陰で楽しくテニスが出来ました！ありがとうございました」と感謝した。

この投稿に、「テニスサークルに所属していたんですね」「ナイスショットいいね」「かわいい笑顔ありがとう」「素敵です」などのコメントが寄せられている。

菊川は東京大学工学部建築学科卒業。1997年、大学2年生の時にスカウトされ、98年にモデルデビュー。99年、フジテレビ系ドラマ「危険な関係」にて女優デビューした。その後、日本テレビ「真相報道 バンキシャ!」、フジテレビ「情報プレゼンター とくダネ!」のキャスターを務めた。

プライベートでは2017年に結婚するも、24年11月に離婚を発表。19年に長男、20年に次男、22年に長女を出産している。