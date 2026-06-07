フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日の向上ゲスト芸人はラパルフェの都留拓也、尾身智志。芸人仲間たちから「コンビ仲が悪い」と指摘された。

春とヒコーキ・土岡哲朗は「コンビの間でギャラで揉めてて。ギャラの配分が７対３なんです」と告白。７割のギャラをもらっているとされた都留は「そうです。２人で一緒に出たときに。きょうは５対５なんですけど。賞金が出る大会とかはネタは僕が書いて。日頃ライブとかでもバーってやってるので。その分、多くもらうという意味で７対３」とうなずいた。

さんまは「それはアカンわ！お前…」と話し「ええの？それで？」と尾身に聞いた。

尾身は「全部、７対３だと困るんで。交渉していって、例えばネタ番組だったら６対４にして…。企業案件とかあるじゃないですか？企業案件とかだったら、それも７対３だと困るんで、交渉して５・５対４・５にして…」と話した。

やりとりを聞いていたウエストランド・井口浩之は、都留に「お前、思うほどできてねえぞ？７とかもらうほどできてない」と叱責。都留は先輩からの鋭い指摘に「やってますって…」と口ごもった。

さんまは「オンエアを見て判断したらエエねんな？ホンマは。俺、（ギャラ割合を）出すわ。そしたら。いま、６対４で（尾身）」と笑わせていた。