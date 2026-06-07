元お笑いコンビ「尼神インター」で、現在はフリー芸人として活動している誠子さんがインスタグラムを更新。最新ショットを披露している。



【写真】「なんか、色気あるなぁ」「また可愛くなったね」誠子さんの最新ショット

誠子さんは「神戸の北野が大好きです」とコメントし、神戸・北野でのオフショットを公開。写真での誠子さんは、薄いブルーカラーのトップスに黒のパンツを合わせたシンプルな服装に。誠子さんの自然体な雰囲気が目をひく写真となっている。



SNSでは「また可愛くなったね」「髪型すごくステキです！」「ますます可愛くなりますね」「やっぱり明るい色の服似合う」「雰囲気変わりましたね」「本当にナチュラルになった〜」「なんか、色気あるなぁ」「惚れてまうやろー！」などのコメントがあった。



誠子さんは「尼神インター」を2024年3月末で解散し、吉本興業を退社。その後20キロのダイエットに成功したことを明かし、大きな話題となった。2025年には「新宿スペースゼロ」で開催された舞台「ハイカラ」にも舞台俳優として出演するなど、活動の幅を広げている。