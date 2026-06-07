タレント若槻千夏（41）指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。若槻がTBS系「ラヴィット!」で共演した≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、櫻井もも（22）の魅力について語った。

若槻は「『ラヴィット！』見た？」と自身が出演した放送を見たか聞くと、指原は「見てないですけど、ももきゅん（櫻井もも）が出てるのは知ってる」と自身がプロデュースする≠MEのメンバー、櫻井が出演していることにふれた。

指原は「ももきゅんすごい好きでいてくれてますよね」と若槻について語った。

若槻は「ももきゅん大好き。ももきゅんは、めちゃくちゃ話しかけてくれるの。今日は『ももきゅんドラマやるんです』とか言って、急に後ろの私に（言ってきた）。『そうなんですか』って」と語り、指原を笑わせた。

若槻は「最初は、先輩力が彼女にはあるなって思ってて。『ドラマやるんです』とかって言いづらいけど、話のきっかけじゃん。だけどももきゅんの場合は最初朝会ったとき、『おはよ〜！』とか言って、（櫻井が）『いいねありがとうございます』ってまず言ってくるの。私がインスタにどうやらいいねをしたらしくて。どうやらって失礼だよね」と語った。

指原は「既読感覚のね（笑い）」と共感した。

若槻は「ももきゅんにも（いいねを）してたらしくて、『あ、しました？』って私が（言って）。（櫻井が）『ありがとうございます。楽しみにしててくださいね』ってまず言ってきたの。私は何にいいねしたのかドキドキして」と語った。

指原は「まず若槻さんのことファンと思ってますよね」と櫻井の対応に笑った。

若槻も「そうそう。私と山添（相席スタート）のことはファンだと思ってるから」と笑った。「『いいねありがとうございます。楽しみにしてて下さいね』っていうのが会話の始まりだったんだけど。これできるってすごくない？レベルが高いっていうか。『なになに？』ってこっちが聞くじゃん。そうしたら『ドラマやるんですよももきゅん』って言ってきて。この流れが自然すぎて、私結構20代の子でこんなに会話をスムーズに進められる子と会ったことないかも」と褒めた。

若槻は「1個質問してくれたら“止まりそうだな、じゃあこっちから質問してあげよう”って思うことはあるけど、向こうからすごいテンポよく（会話できる）」と櫻井のトークスキルを語った。

指原は「しかも自分のドラマの話（笑い）」と反応した。

若槻は「しかも気になっちゃってる自分もいるじゃん？ももきゅん何役なんだろうみたいな。『ヤンキー役です。意外でしょ？』って言われて。かわいい。『絶対見るね』って言って」と櫻井の放送外でのチャーミングな一面を語った。