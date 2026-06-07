ドジャースは６日（日本時間７日）、本拠地にエンゼルスを迎えたフリーウエーシリーズ第２戦に９―２で完勝。今季の対戦成績を５勝０敗とし、圧倒的な力の差を見せつけた。

初回の攻防がすべてだった。先攻のエンゼルスに１点を先取されたが、直後の攻撃で１番打者の大谷翔平投手（３１）から実に６連打で４点を挙げて逆転。７番のコールこそ空振り三振に倒れたものの、８番のラッシングが四球を選んで満塁とすると、相手先発のコハノビツに一死しか許さずマウンドから引きずり下ろした。

しかし、２番手のスーターに代わっても勢いは止まらず、相手守備の乱れでさらに３点を追加。１イニングで２度目の打席が回ってきた大谷が１１号２ランを叩き込み、一挙９得点で試合を決めた。

ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースと低迷を続けるエンゼルス。明暗がはっきりと分かれる結果に、地元紙「カリフォルニアポスト」（電子版）は「ドジャースの打撃練習はそのまま試合につながった」「これは野球の試合ではなかった。まるで無防備なイノシシを襲うライオンの群れのような光景だった」と描写した。

ドジャースが１イニングで９得点をマークしたのは、２０２１年７月２日（同３日）のナショナルズ戦の７回以来。ナ・リーグ西地区で２位のパドレスとは８ゲーム差のままだが、首位を独走しているとあって同紙は「地区優勝を決めた際に開けるシャンパンの注文を今から入れてもいいだろう」と伝えた。

ＬＡ対決は７日（同８日）の３戦目が最後となる。エンゼルスは爪痕を残すことはできるのか…。