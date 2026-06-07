400人絶賛＆5分完成レシピも！「ヤングコーン」を飽きずに食べる鉄板レシピ

ほのかに甘くて、みずみずしい食感の「ヤングコーン」は、今が旬。今回は食べ方に迷ったとき、参考になるレシピのラインアップをお届けします。

▼グリルしておいしさアップ！

皮つきのまま焼いたヤングコーンは、ホッペが落ちるおいしさ。塩やオリーブオイルをサッとかけるだけで、あっと言う間にごちそうのできあがり！



▼400人絶賛！5分で完成レシピ

忙しいときに便利な人気メニュー。溶かしたバター＆醤油が絡んだヤングコーンは、食欲をソソる味わい。食べ出したら、箸が止まらなくなること間違いなし。



▼暑い日に嬉しい！サッパリテイスト

熱湯でサッと茹でたヤングコーンを、麺つゆに漬けるだけ。時間のあるとき作っておけば、おかずが何もないときに大助かり。ヘルシーなのにクセになる味わい。



▼ヒゲも食べられる！蒸し焼き

半分にカットしてソテーしたヤングコーンは、シンプルなのにあと引くおいしさ。キンキンに冷えたビールやワインなどのお酒のアテにもピッタリです。



▼永久保存版☆おいしいヒゲの食べ方

ヤングコーン本体だけでなく、ヒゲも活用しないともったいない。黒い部分をカットしたら、茹でて水を切り、食べやすくカット。くるくる巻いたルックスはまるでパスタのよう!?







どれもすごくおいしそうですね。これでもう、大量消費しなくちゃいけない場面でも困りません。ぜひいろいろなアレンジを堪能してみてください。 (TEXT:森智子)

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