◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、片岡尚之（ＡＣＮ）は２位と１打差の単独首位で出て３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で通算８アンダー。岩田寛、タイチ・コー（香港）とのプレーオフ１ホール目でバーディーを奪った岩田に敗れ、昨年の日本オープンに続くメジャーＶは逃した。

２番でボギーが先行したが、５番、６番で２連続バーディー。だが、８番パー４でティーショットを右に曲げてＯＢとし、ダブルボギーで後退した。同じ最終組の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）と競り合う中、同組の岩田に１５番で逆転される展開に。それでも、１６番パー３でピンそば約８０センチに寄せるスーパーショットでバーディーを奪って首位に並んだ。

身長１７１センチと大柄ではない片岡が「新・飛ばし屋」に変身した。平均飛距離は昨季が２８４・７８ヤードで全体６５位だったが、今年は２９８・７６ヤードで１３位と急上昇。４月に初出場して予選落ちた海外メジャーのマスターズ出場後に「飛距離が全然足りない」と痛感し、全力で振る練習の反復で成果が出た。平均パットで２０―２１年と昨年１位に輝いたパット巧者は、ツアー屈指の飛距離という新たな武器を手にして３勝目を目指していく。

片岡はプレーオフ後取材に応じた。「寛さんがすごかったです。最終日は自分が不甲斐ないゴルフだったんですけど、寛さんは僕の中でスタートする前から絶対争う相手になるなというのは確信していたので、最初は打っていたんですけど、多分どこかで来るなと思ったら、ちゃんとスイッチ入って追いつかれてしまって、１６番でバーディー獲って、１７ 番 、１８ 番でいいセーブができたので、それでプレーオフまで持ち込めたのはすごい自分の中で自信になった部分ではありますけど、最後バーディーを獲れなかったのは悔しいですね。

（ＰＯ１ホール目のパットのラインは）めちゃくちゃ微妙で、スライスでは読んでいたんですけど、左打ったら抜けそうだなくらいで、（狙いは）左ふちくらいで打ったんですけど、思った以上にスライスしましたけど、最後狙ったところ打てたんで良かったです。

（正規の １８番）セカンドもすごくいいところに出せて、僕の予想だと寛さんはバーディー獲っちゃうんじゃないかなという予想だったんで、チップインくらいの気持ちで3 打目打ちました。

（国内ツアーは試合が空く）ちょっと悔しいんで、リフレッシュできるからちょうどいいかなと、次はＪＰＣ（ジャパン・プレーヤーズチャンピオンシップ、７月２日開幕・栃木）もありますし、全英オープンもあるので、そこに向けてしっかり調整したいなと思います」

◆片岡 尚之（かたおか・なおゆき）１９９７年１２月２８日、北海道・江別市生まれ。２８歳。２歳からゴルフを始める。札幌光星高２年時の２０１４年に北海道アマを１６歳の最年少記録で制覇。同年日本ジュニアで北海道の選手として初優勝。東北福祉大４年時の１９年にプロ宣言。２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品で初優勝。２５年日本オープンでメジャー初Ｖ。特技はダーツ。家族は妻、１男。１７１センチ、６７キロ。