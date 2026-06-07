“ミスタージューン”大谷翔平が6月初アーチ ここまで5試合で20打数10安打と絶好調 過去6月の成績は？
◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)
ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場し、6月初アーチとなる11号2ランが飛び出しました。
1点を先制された直後の初回、最初の打席で快足生かし内野安打で出塁。大谷選手から6連打と打線がつながります。さらにこの回2度目の打席を迎え、左中間スタンドへたたきこみました。チームはこの初回の9得点で快勝。大谷選手は4打数2安打1四球で今季打率.300となっています。
6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も5試合目6月初アーチが飛び出すなど、20打数10安打で打率5割と好成績を残しています。■各年6月の主な打撃成績
【18年】
試合4 打率.273 安打3 本塁打0
【19年】
試合27 打率.340 安打32 本塁打9
【20年】
コロナ禍で試合なし
【21年】
試合25 打率.309 安打25 本塁打13
【22年】
試合26 打率.298 安打28 本塁打6
【23年】
試合27 打率.394 安打41 本塁打15
【24年】
試合26 打率.293 安打29 本塁打12
【25年】
試合27 打率.265 安打27 本塁打7