◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場し、6月初アーチとなる11号2ランが飛び出しました。

1点を先制された直後の初回、最初の打席で快足生かし内野安打で出塁。大谷選手から6連打と打線がつながります。さらにこの回2度目の打席を迎え、左中間スタンドへたたきこみました。チームはこの初回の9得点で快勝。大谷選手は4打数2安打1四球で今季打率.300となっています。

6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も5試合目6月初アーチが飛び出すなど、20打数10安打で打率5割と好成績を残しています。

■各年6月の主な打撃成績【18年】試合4 打率.273 安打3 本塁打0【19年】試合27 打率.340 安打32 本塁打9【20年】コロナ禍で試合なし【21年】試合25 打率.309 安打25 本塁打13【22年】試合26 打率.298 安打28 本塁打6【23年】試合27 打率.394 安打41 本塁打15【24年】試合26 打率.293 安打29 本塁打12【25年】試合27 打率.265 安打27 本塁打7