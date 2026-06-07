［ケアラーの風景］支援者たち＜２＞

障害や病気、ひきこもり状態の子どもを持つ親の多くは、いずれ子どもの世話ができなくなることに大きな不安を抱えている。

知的障害のある子どもを育てる行政書士の渡部伸さん（６５）は２０１４年、そうした親に向けて、無料の相談窓口「『親なきあと』相談室」を開設した。（長岩真子）

「どちらかがこの世を去った時に備え、相続の準備を始めたい」。昨年１１月に開かれた「親なきあと」相談室の個別相談会で、関東地方に住む６０歳代の夫婦は、そう切り出した。夫婦には、重い知的障害がある次女（２７）がいる。日常の世話などを頼む相手や住まいのことを最優先に考えてきたが、財産や金銭管理に対する不安が募り始めたという。

渡部さんは一例として信託制度の活用などを助言した上で、「長女と話し合っておくことも大切」と伝えた。夫婦はホッとした表情で席を立った。

「ケアラーの悩みは多種多様だ。『問題』になる前の『気がかり』の段階から対応し、相談者の不安解消につなげたい」

周知されていない支援サービス

相談室を開設したのは、約３０年勤めた出版社を早期退職し、行政書士の資格を取得したタイミングだった。資格がいきる仕事を考える中、障害のある子どもを持つ親として、「親なきあと」の問題に行き着いた。

重度の知的障害がある次女（３３）は当時２０歳前後。「自分や妻がいなくなったら、次女はどうなるのか」。不安に思いながら、特に準備は始めていなかった。調べると、日常の世話にしてもお金や住まいのことにしても、親の死後を支える支援やサービスは少なからずあった。ただ、それらは十分に周知されていなかった。

「必要な情報を分かりやすく届け、適切な支援につなぐ窓口のようなものがあれば便利。ないならば自分で作ってしまおう」。行政書士の資格を取得した際、同時に「親なきあと」相談室の看板を掲げた。

相談室では、相談者の状況を丁寧に聞き取り、今後するべきことを整理していく。住まいのある自治体に応じて利用できる支援や相談先などを提案する。「親やきょうだいがずっと関わっていくことはできない。継続的に支えてもらえる環境を整えることが大切」と言う。

相談者は様々だ。きょうだい、ひきこもりの子を持つ親からの問い合わせも多い。障害者本人が訪ねてくることもある。対面やメール、オンラインなどで受け付ける相談は年々増え、現在は年間２００件ほどにのぼるという。

全国１４０か所に

「親なきあと」をテーマに本を執筆したり、講演会で全国をまわったりする中、取り組みに賛同する動きも広がってきた。現在、行政書士や司法書士、ＮＰＯ法人などが独自の工夫を加えた相談室が、全国約１４０か所に設置されている。

大分県では、社会福祉法人「大分県社会福祉事業団」が県内６か所で「親なきあと」相談室を運営。県と協働で実施した独自の研修を受けた相談員などが無料で応対し、行政や弁護士などの専門家につなぐ。

仙台市は経済不安の解消に力を入れ、２２年度からファイナンシャルプランナーが、資金計画の作成を手伝う「親なきあと生活設計事業」を開始。学習会や相談会も行う。昨年度は学習会に２７３家庭が参加し、うち９１家庭が実際に資金計画を作った。

「どの地域に住んでいても、気軽に相談できる窓口があるといい。国や自治体が関わった、持続可能で公益性の高い相談室が全国に広がってほしい」。渡部さんの切なる願いだ。

８割以上「経済に不安」

日本財団は２０２５年１０月、障害がある１８歳以上の子どもまたはきょうだいがいる家族２５００人を対象に、親なきあとの課題に関する調査を行った。

将来に不安を感じていたのは８５．５％。具体的な悩みでは、「生活費や医療費など、経済的なこと」が８１．２％で最も多く、「体調急変時や災害時など、緊急時の対応」（７９．８％）、「気軽に相談できる相手がいなくなること」（７７．２％）と続いた。求める支援やサービスは、「公的な給付金・助成制度」や「将来の生活設計を考えてくれる専門的な相談窓口」が上位に入った。