競馬

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　今年上半期の最強マイラーを決める競馬の安田記念（ＧＩ）が７日、東京芝１６００メートルで行われ、武豊騎乗のシックスペンスが優勝した。

　２着は同着で、ワールズエンドとガイアフォースが入った。