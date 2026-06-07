ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 安田記念、武豊騎乗のシックスペンスＶ…２着にワールズエンドとガイ… 安田記念、武豊騎乗のシックスペンスＶ…２着にワールズエンドとガイアフォース 安田記念、武豊騎乗のシックスペンスＶ…２着にワールズエンドとガイアフォース 2026年6月7日 16時0分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今年上半期の最強マイラーを決める競馬の安田記念（ＧＩ）が７日、東京芝１６００メートルで行われ、武豊騎乗のシックスペンスが優勝した。 ２着は同着で、ワールズエンドとガイアフォースが入った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ２度目の防衛に成功した矢吹正道、快勝にも反省「うまくいかなかった」…３階級制覇かかるモロニー戦に意欲 ［為末大の無限大］子どものための大型遊具、メーカーと共同開発中…「遊び」がもたらすプラス効果 開催危ぶまれたボクシング世界戦、ＩＢＦフライ級王者の矢吹正道は「影響全くない」と前日計量パス…挑戦者のカリストも 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 井の頭線, 葬祭, 金属加工, 鎌倉, フローリング, 埼玉, 老人ホーム, 徳島, 横浜