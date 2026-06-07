世界三大炊き込みご飯のひとつとされる、エスニック料理の「ビリヤニ」。スパイシーな味わいや華やかな見た目で今も人気上昇中です。ここでは、食欲が落ちる夏こそ食べたい「ビリヤニ」の奥深い魅力を、食文化研究家・スギアカツキさんがご紹介します。

スパイシーで華やかな見た目のビリヤニの魅力

提供するお店が増えたりコンビニで販売されたりと、認知度が上がっているビリヤニ。食文化研究家のスギアカツキさんに、その魅力を聞きました。

【写真】カルディのビリヤニキットがおいしい

「ビリヤニはインド周辺の国々で伝統的に食べられてきた料理で、肉や魚、野菜、スパイスをお米と一緒に蒸し上げてつくります。バスマティライスという細長いインディカ米を使うのが特徴で、これがナッツのようないい香り。蒸すことでスパイスの香りもより立つので、“うま味や癒やし”を求めるいまの食トレンドに合っているのでは。お米のパラパラ食感と調理法のおかげで、口当たりが軽いところも人気です」（スギアカツキさん、以下同）

スパイスはクミンやターメリックなどカレーに使われているものが主体なので日本人の舌に合ううえ、体を温める効果や抗酸化作用も期待できるとか。

「フライパンでつくれるキットもあるので、ぜひニンニクとショウガをたっぷり入れて、つくってみてください」

流行中の「ビリヤニ」に読者も注目

「お店で食べたチキンビリヤニ。スパイスたっぷりで、香りとうま味のバランスが絶妙」（mimi_cafe_さん）

「専門店ならではの本格的なスパイス使いがビリヤニ好きにはたまらない！」（ESSEベストフレンズ101・中堀まち子さん）

「カルディのビリヤニキットでつくりました。思っていた以上にスパイシーでとってもおいしい」（ESSEベストフレンズ101・おだゆうさん）