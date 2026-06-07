◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

地方競馬担当になって間もなかったころ、力強いフォームで差し切るジョッキーに見とれ、コラムで取り上げたのが、当時デビュー２年目の小林捺花（なつか）さんだった。騎乗馬について丁寧に話してくれて勉強になることも多く、さらなる活躍を楽しみにしていたが、厳しい減量などに苦しみ、悩んだ彼女は引退を決断した。

もう二度と姿を見ることができないのではと思っていたが、今年５月に開業した山崎誠士厩舎のスタッフとして再会することができた。「乗馬クラブの仕事をしながら、少しずつ前向きに考えられるようになった時に声をかけていただき、タイミング的にも良かったです」と笑顔も戻った。ジョッキー時代との違いに「一頭と向き合う時間が長くなり、毎日のちょっとした違いを感じ取れるようになりました。騎手の時はひたすらこなすだけになっていたけど、今は一頭一頭をちゃんと考えながら楽しく乗れている」と充実した日々を送る。

理想の馬づくりは「意思疎通ができて人の指示を当たり前に聞いてくれるように。自分が感じ取れていないことがいっぱいあるので感性を上げていきたい」と目を輝かせる彼女に山崎誠士調教師も「もともと馬乗りとして上手だし、研究心があって素直に話を聞いててくれる。スタッフが増えていった時、僕が言ったことを伝えられるようになってほしい」とエールを送る。「騎手デビューの時に目標にしていた（山崎）誠士さんが私を起用してくださることがうれしいですし、その期待に応えられるよう頑張りたい」。高みを見据え第二のスタートを切る彼女を応援していきたい。（地方競馬担当・松井 中央）

◆松井 中央（まつい・なかお） 東京都出身。２０２４年２月から現職。勝負レースは少頭数の２歳新馬戦。