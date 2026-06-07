◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）は、レギュラーシーズン１位の神戸と同３位、東京ベイによる決勝戦。５季目の王者をかけた一戦は、前半を１３―１３の同点で折り返した。

先制は東京ベイ。前半１６分、敵陣２２メートル内中央から、ＳＯフォーリーがＰＧを決めて３―０。神戸は同１９分、この日初めて敵陣で反則を誘う。ＳＯ李承信が約１５メートルのＰＧを沈めて３―３。２２分、東京ベイのＳＯフォーリーが約４０メートルからＰＧを決めて６―３。

東京ベイは前半２５分、ＦＢスティーブンソンが自陣から「５０：２２」でチャンスメイク、ラインアウトを起点に７次攻撃を実らせ、プロップ為房慶次朗がトライを挙げた。キックも決まり、１３―３。追う神戸も２９分、敵陣右サイドのラインアウトから攻め、左サイドを崩してＷＴＢブルアがトライ。キックも決め１０―１３と迫る。後半４０分、神戸は右中間約３０メートルのＰＧをＳＯ李が決めて１３―１３とし、同点で前半を折り返した。

リーグワン初の決勝に進んだ神戸は、トップリーグを通じて７季ぶりの優勝に挑む一戦。２季連続で決勝に進んだ東京ベイは、３季ぶりの頂点を目指す。