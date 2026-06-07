松本人志「最近の風潮で腹立つのは」「今じゃねえし！」「もうしゃべられへんがな」
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62）、お笑い芸人の小籔千豊（52）が6日、都内で行われたダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する『DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）』の生配信「LIVE＋」公開収録に出演。昨今のテレビ業界やネットなどのコンプライアンス風潮に対し、「これでは何もしゃべれなくなる」と言及した。
【写真】ラーメンを仲良くすする松本人志、小籔千豊
トークの中で、昔の破天荒だったお笑い番組の映像を振り返る流れから、現代の芸能界の厳しさに話題が及ぶと、松本は「俺、最近の風潮で腹立つのは、『今ならアウト』っていうやん。今じゃねえし！」とピシャリ。
「『今ならアウト』って言われたら、じゃあ今こうやって小籔と話してることだって、10年後、20年後にはアウトかもしれん。そう思いながらしゃべってたら、もうしゃべられへんがな」と持論を展開。時代の変化を認めつつも、現在の物差しで語る風潮にツッコんだ。
さらに松本は、「『今ならアウト』って言うたら、海外ドラマの主役なんて全員アウトやからな！ほとんど人殺したことある！」と例え話を交えてヒートアップしていた。
【写真】ラーメンを仲良くすする松本人志、小籔千豊
トークの中で、昔の破天荒だったお笑い番組の映像を振り返る流れから、現代の芸能界の厳しさに話題が及ぶと、松本は「俺、最近の風潮で腹立つのは、『今ならアウト』っていうやん。今じゃねえし！」とピシャリ。
さらに松本は、「『今ならアウト』って言うたら、海外ドラマの主役なんて全員アウトやからな！ほとんど人殺したことある！」と例え話を交えてヒートアップしていた。